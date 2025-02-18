Исполняется 20 лет со дня получения первой нефти с платформы "Центральный Азери"

Сегодня исполняется 20 лет со дня добычи первой нефти с платформы "Центральный Азери" - второй добывающей платформы на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) после "Чираг".

Сегодня исполняется 20 лет со дня добычи первой нефти с платформы "Центральный Азери" - второй добывающей платформы на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) после "Чираг".

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию BP-Azerbaijan.

Напомним, что 18 февраля 2005 года президент Ильхам Алиев посетил новую добывающую, буровую платформу с жилблоком "Центральный Азери", где было официально зафиксировано получение первой нефти, ознаменовавшее начало полномасштабной разработки месторождения АЧГ.

С тех пор "Центральный Азери" остается лидером по добыче среди всех платформ месторождения, обеспечив в общей сложности 152 млн тонн (1,1 млрд баррелей) нефти. В прошлом году платформа "Центральный Азери" продолжила безопасную и стабильную работу со среднесуточной добычей на уровне 97 000 баррелей, что позволило ей сохранить лидерство среди платформ месторождения АЧГ.

"Центральный Азери" - это одна из крупнейших морских платформ в Каспийском море, включающая добывающий, буровой и жилой блоки, а также компрессорную и водонагнетательную установку, соединенные мостом. Комплекс играет ключевую роль в операционной деятельности АЧГ, обеспечивая безопасность и надежность всех операций благодаря передовым техническим возможностям.

В настоящее время на платформе работают около 210 сотрудников, 96% из них - азербайджанские специалисты.

В настоящее время на платформе эксплуатируется 43 скважины, из которых 28 - добывающие, 9 - газоинжекторные, 5 - водонагнетательные и пр.