Иран вопреки санкциям увеличил добычу нефти до максимума за два года

До санкций Иран добывал до 4 млн баррелей в сутки

Иран, четвертый по величине производитель нефти в ОПЕК, в марте 2021 года увеличил добычу на 110 тыс. баррелей в сутки, до 2,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на апрельский отчет Международного энергетического агентства (IEA), это максимальный уровень за почти двухлетний период.

"Иран открыл свои нефтяные краны с конца 2020 года, бросая вызов санкциям США. Сейчас его добыча достигла максимальных отметок за почти два года", - говорится в отчете.

Нефтяные санкции США против Ирана были введены осенью 2018 года и ужесточены весной 2019 года. До санкций Иран добывал до 4 млн баррелей в сутки.