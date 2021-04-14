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Иран вопреки санкциям увеличил добычу нефти до максимума за два года

Иран вопреки санкциям увеличил добычу нефти до максимума за два года До санкций Иран добывал до 4 млн баррелей в сутки
Энергетика
14 апреля 2021 г. 13:34
Иран вопреки санкциям увеличил добычу нефти до максимума за два года

Иран, четвертый по величине производитель нефти в ОПЕК, в марте 2021 года увеличил добычу на 110 тыс. баррелей в сутки, до 2,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на апрельский отчет Международного энергетического агентства (IEA), это максимальный уровень за почти двухлетний период.

"Иран открыл свои нефтяные краны с конца 2020 года, бросая вызов санкциям США. Сейчас его добыча достигла максимальных отметок за почти два года", - говорится в отчете.

Нефтяные санкции США против Ирана были введены осенью 2018 года и ужесточены весной 2019 года. До санкций Иран добывал до 4 млн баррелей в сутки.

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Версия на азербайджанском языке İran neft hasilatını artırır
Версия на английском языке Iran increases oil production to highest in 2 years despite sanctions

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