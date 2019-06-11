Иран выставил на продажу 2 млн баррелей легкой нефти

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) предложит два миллиона баррелей легкой нефти на Иранской энергетической бирже (IRENEX) во вторник.

Как передает Report со ссылкой на Tehran Times, базовая цена на этот раунд предложения, который является третьим в текущем 1398 иранском календарном году (начался 21 марта 2019 года), составляет 67,32 доллара за баррель. Второй раунд состоялся 21 мая.

NIOC смогла продать 1,085 миллиона баррелей сырой нефти, как легкой, так и тяжелой, а также газового конденсата путем 17 предложений на Иранской энергетической бирже (IRENEX) в течение последних семи месяцев с момента запуска этих продуктов на иранском фондовом рынке.

С тех пор, как США вышли из ядерного пакта с Ираном в мае 2018 года, пообещав довести экспорт иранской нефти до нуля, Исламская Республика принимает различные меры для противодействия действиям США и поддержания как можно более высоких уровней экспорта нефти.

Одна из главных стратегий, которые Иран выбрал для реализации своего экспорта нефти, - это поиск новых путей диверсификации механизма продаж нефти, один из которых - предложение нефти на фондовом рынке страны.

NIOC впервые предложила легкую нефть на IRENEX 28 октября 2018 года, всего за несколько дней до вступления в силу новых санкций США в отношении нефтяного сектора Ирана (4 ноября). В первом раунде NIOC смогла продать около 280 000 баррелей сырой нефти по цене 74,85 долларов за баррель.