Иран продолжит увеличение добычи, несмотря на переизбыток на рынке

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Власти Ирана намерены продолжить выполнять свои планы по увеличению уровня добычи нефти на дополнительный один миллион баррелей, несмотря на сохраняющийся на мировом рынке переизбыток сырья.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель министра топлива в международных и коммерческих отношениях Ирана Амир Хуссейн Заманиния (Amir Hossein Zamaniniya).

"Иран не является причиной этой суматохи. Мы не намерены накладывать на себя ограничения снова после выхода из санкций. Мы хотим увеличить нашу добычу до уровня производства, который был до санкций. И тогда мы сможем собраться вместе и обсудить, и выработать стратегию на будущее", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.