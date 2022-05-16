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Иран примет необходимые меры для экспорта природного газа в Азербайджан

Иран примет необходимые меры для экспорта природного газа в Азербайджан Иран примет необходимые меры для экспорта природного газа в Азербайджан
Энергетика
16 мая 2022 г. 08:10
Иран примет необходимые меры для экспорта природного газа в Азербайджан

Иран примет необходимые меры для экспорта природного газа в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил председатель Национальной газовой компании (NIGC) Маджид Чегини.

Он отметил, что Иран приложит необходимые усилия для возобновления торговли газом с другими странами, а также предпримет необходимые меры для экспорта газа в соседние страны, включая Турцию и Ирак.

Председатель NIGC добавил, что ведутся переговоры о продлении соглашения об экспорте газа в Турцию и Ирак, и обе страны требуют увеличения экспорта газа.

"Мы ведем переговоры с Турцией, которая заинтересована в продлении соглашения. Учитывая имеющиеся возможности, мы приложим все усилия для увеличения пропускной способности", - сказал Чегини.

Чегини добавил, что создана рабочая группа, которая постарается продлить контракт, увеличив его мощность.

Первое заседание группы будет посвящено продлению контракта.

"Что касается экспорта газа в Ирак, то эта страна также хочет продлить прежнее соглашение", - подчеркнул председатель компании.

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Версия на азербайджанском языке İran təbii qazın Azərbaycana ixracı üçün lazımi tədbirlər görəcək

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