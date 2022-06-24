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Иран предложил Ираку развивать совместные проекты в нефтегазовой сфере

Иран предложил Ираку развивать совместные проекты в нефтегазовой сфере Иран предложил Ираку развивать совместные проекты в энергетическом секторе для увеличения добычи нефти и газа.
Энергетика
24 июня 2022 г. 08:48
Иран предложил Ираку развивать совместные проекты в нефтегазовой сфере

Иран предложил Ираку развивать совместные проекты в энергетическом секторе для увеличения добычи нефти и газа.

Как передает Report со ссылкой на агентство Фарс, заявил исполнительный директор Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжастемехр.

По его словам, в Иране открыто около 400 месторождений нефти и природного газа, часть из которых располагается на границе с Ираком, поэтому странам "пора предпринять практические шаги по сотрудничеству в нефтегазовой сфере".

Ходжастемехр также отметил, что Иран добывает порядка 4 млн баррелей нефти и 1 млрд кубометров газа в сутки. При этом в ближайшие семь лет исламская республика намерена довести уровень добычи нефти и газа до 6 млн баррелей и 1,5 млрд кубометров в сутки. Чтобы достичь таких показателей, Ирану необходимо привлечь инвестиции в размере 70 млрд долларов США.

"Мы хотим, чтобы часть этих инвестиций была привлечена за счет сотрудничества с Ираком. Сегодня у нас есть прекрасная возможность работать вместе в области разведки и добычи (углеводородов). У нас много общего с Ираком", - сказал Ходжастемехр.

Подтвержденные запасы нефти в Иране на 2020 год, по данным британской нефтегазовой компании BP, оценивались в 157,8 млрд баррелей (9,1% от мировых). Кроме того, Иран обладает одними из самых крупных месторождений газа в мире, при этом большая часть добываемого газа используется для удовлетворения внутренних потребностей страны. Иран на регулярной основе поставляет газ в ряд стран, включая Турцию и Ирак.

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Версия на азербайджанском языке İran İraqa birgə neft-qaz layihələri hazırlamağı təklif edib

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