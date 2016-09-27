Иран предлагает ввести квоты на суточную добычу нефти по странам

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Иран выступил с предложением ввести квоты на суточную добычу нефти по странам, чтобы ограничить переизбыток на рынке нефти.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, об этом пишет главный редактор иранского еженедельного журнала Seda Реза Занди со ссылкой на правительственные источники.

По его словам, в рамках предлагаемой системы на долю Ирана придется 12,7% от общей добычи ОПЕК, или 4,173 млн баррелей в сутки. Предложенная система квот требует от всех других членов ОПЕК урезать производство до самого низкого уровня за последние 12 месяцев, и удерживать эти уровни без изменений в течение одного года. В общей сложности, по подсчетам иранского эксперта, благодаря этим мерам можно сократить объем мировой добычи на 1 млн баррелей в сутки, если страны, не входящие в ОПЕК, также согласятся сократить объемы производства.

Напомним, что, как пишет Wall Street Journal, представители Саудовской Аравии и Ирана не могут договориться о методе подсчета объемов добычи нефти, что имеет ключевое значение для переговоров в Алжире о возможном замораживании уровня производства.

Так, Иран хочет, чтобы для определения объемов добычи нефти странами ОПЕК использовались данные национальных правительств, которые они представляют организации. В то же время Саудовская Аравия желает, чтобы для этого использовались независимые оценки из вторичных источников, таких как данные консультационных и аналитических компаний. Отмечается, что отдельные страны ОПЕК могут не доверять статистике, представленной властями других государств.

По словам Александра Ершова, главного редактора по товарным рынкам Thomson Reuters, все страны-производители нефти заинтересованы в восстановлении цен на нефть, однако не хотят терять свою долю на нефтяном рынке. Правда, по его мнению, в последнее время наметился тренд к углублению двусторонних встреч.