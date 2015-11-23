Иран после снятия санкций планирует экспортировать газ в Европу и Азию

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Иран после снятия санкций со страны планирует экспортировать газ в Европу и Азию, заявил президент Ирана Хасан Роухани, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Правительство серьезно намерено экспортировать газ в Европу и Азию", — сказал Роухани, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Форума стран экспортеров газа.

Согласно статистике британской нефтегазовой компании BP, общий объем торговли природным газом в мире в 2014 году составлял 663,9 миллиарда кубометров в секторе трубопроводных поставок и 333,3 миллиарда кубометров в секторе сжиженного природного газа (СПГ). BP отмечала, что у Ирана есть большой потенциал, чтобы стать одним из крупнейших газовых производителей в мире благодаря его запасам природного газа в 34 триллиона кубометров, что составляет около 18% всех мировых запасов.

Директор по международным связям Иранской национальной газовой компании (NIGC) Азизолла Рамезани (Azizollah Ramezani) ранее говорил, что текущий уровень добычи Ирана составляет 660 миллионов кубический метров в день, к 2019 году этот показатель увеличится до 1,1 миллиарда кубометров, но, по словам Рамезани, реализация данного плана зависит от темпов ускорения освоения гигантского газового месторождения "Южный Парс". По его словам, пока Иран способен экспортировать 55 миллионов кубометров в день в текущем финансовом году. Рамезани также добавил, что страна планирует увеличить этот объем в 2016 году на 10 миллионов кубометров.