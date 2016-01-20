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    Иран пообещал Европе скидку на нефть почти в 7 долларов за баррель

    Иран намерен потеснить Саудовскую Аравию на европейском рынке нефти

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Иран намерен потеснить Саудовскую Аравию на европейском рынке нефти. Исламская республика готова предоставить свою нефть европейским потребителям со скидкой в 6,55 долларов за баррель, в то время как Саудовская Аравия сейчас продает нефть Европе с дискаунтом в 4,85 долларов за баррель. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национальной иранской нефтяной компании.

    Конкуренция Саудовской Аравии и Ирана на нефтяном рынке Европы опускает котировки на нефть в этом регионе до минимума за последние семь лет.

    При этом эксперты агентства уверены, что если бы цены на нефть были на более высоком уровне, скидка на иранскую нефть могла быть еще больше. Они также отмечают, что подобная стратегия конкуренции со стороны Ирана и Саудовской Аравии — фактически ставит крест на едином решении стран-членов нефтяного картеля ОПЕК.

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