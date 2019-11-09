Иран отказался от преобразования объекта в Фордо в ядерный центр

Иран отказался от преобразования объекта в Фордо в международный ядерный и физический центр.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"В действительности мы можем сказать, что мы отказались от ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе 44 пункта, в котором говорится, что Фордо должен быть преобразован в международный ядерный и физический центр", - сказал Камальванди в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.

Напомним, что накануне глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи объявил, что со среды на ядерном объекте в Фордо начнется обогащение урана до уровня в 5%, При этом он пояснил, что процесс будет происходить в присутствии инспекторов МАГАТЭ, и что Тегеран ранее во вторник проинформировал агентство письмом о своих действиях на объекте в Фордо.

В то же время Али Акбар Салехи заявил, что на данный момент принято решение не доводить уровень обогащения урана до 20%,

Решение по Фордо - четвертый шаг Ирана по сокращению ядерных обязательств, рассказал в среду президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".

Иран планомерно сокращает свои обязательства по СВПД с тех пор, как США в 2018 году вышли из СВПД восстановили санкции, снятые с Тегерана в рамках ядерной сделки.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и вместо этого сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.