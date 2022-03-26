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Иран осудил сделку Кувейта и Саудовской Аравии по месторождению Эд-Дурра

Иран осудил сделку Кувейта и Саудовской Аравии по месторождению Эд-Дурра Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в субботу осудил сделку Кувейта и Саудовской Аравии по совместной разработке газового месторождения Эд-Дурра в Персидском заливе.
Энергетика
26 марта 2022 г. 15:36
Иран осудил сделку Кувейта и Саудовской Аравии по месторождению Эд-Дурра

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в субботу осудил сделку Кувейта и Саудовской Аравии по совместной разработке газового месторождения Эд-Дурра в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал МИД Ирана, Хатибзаде назвал сделку незаконной, поскольку месторождение является общим для трех стран.

"Газовое месторождение Эд-Дурра является совместным месторождением Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии, а его части расположены в иранско-кувейтских пограничных водах", - подчеркнул он.

Он также отметил, что по международным правилам и процедурам, любые действия по разработке этого месторождения должны осуществляться при координации и сотрудничестве всех трех стран. "Действия Кувейта и Саудовской Аравии незаконны, они не имеют правовых отношений, так как сделка не была одобрена Ираном", — добавил Хатибзаде.

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с властями Кувейта и Саудовской Аравии по разработке месторождения. "Тегеран также оставляет за собой право на разработку газового месторождения Эд-Дурра", — резюмировал представитель МИД Ирана.

Отметим, что заключенная между Кувейтом и Саудовской Аравией сделка предполагает проведение инженерных работ и совместную эксплуатацию месторождения Эд-Дурра, на котором, как ожидается, будут добываться 1 млрд кубфутов (около 28,3 млн кубометров) природного газа и 84 тыс. баррелей газового конденсата в сутки. Полученный газ будет делиться поровну между двумя странами.

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