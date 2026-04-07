Ирак, Оман, ОАЭ и Казахстан представили ОПЕК план компенсаций за сверхдобычу нефти
- 07 апреля, 2026
- 16:31
Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций от Ирака, ОАЭ, Омана и Казахстана за превышение квот по добыче нефти в предыдущие и последующие месяцы.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОПЕК.
В марте Ирак должен был сократить добычу на 417 тыс. баррелей в сутки (б/c), ОАЭ - на 178 тыс.
Согласно плану, Казахстан должен уменьшить добычу топлива на 619 тыс. б/с в марте, в апреле - на 789 тыс., а также в июне и июле - на 879 тыс. Оману нужно сократить добычу горючего в мае на 16 тыс. б/с , в июне - на 20 тыс. б/с.
