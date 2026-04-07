    Ирак, Оман, ОАЭ и Казахстан представили ОПЕК план компенсаций за сверхдобычу нефти

    Энергетика
    • 07 апреля, 2026
    • 16:31
    Ирак, Оман, ОАЭ и Казахстан представили ОПЕК план компенсаций за сверхдобычу нефти

    Секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций от Ирака, ОАЭ, Омана и Казахстана за превышение квот по добыче нефти в предыдущие и последующие месяцы.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОПЕК.

    В марте Ирак должен был сократить добычу на 417 тыс. баррелей в сутки (б/c), ОАЭ - на 178 тыс.

    Согласно плану, Казахстан должен уменьшить добычу топлива на 619 тыс. б/с в марте, в апреле - на 789 тыс., а также в июне и июле - на 879 тыс. Оману нужно сократить добычу горючего в мае на 16 тыс. б/с , в июне - на 20 тыс. б/с.

    ОПЕК Сверхдобыча Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Оман Ирак Казахстан

    Последние новости

    17:56

    Сергей Нагорняк: Для Украины важны поставки азербайджанской нефти в Европу

    Другие страны
    17:50

    ВМС США запросили $5,33 млрд на закупку зенитных и крылатых ракет

    Другие страны
    17:48
    Фото

    В Баку прошло заседание Экономического совета и НС Азербайджанского инвестхолдинга

    Финансы
    17:46

    Израиль атаковал 10 железнодорожных объектов в Иране

    Другие страны
    17:40

    Сербия может быть готова к строительству АЭС уже к 2032г

    Другие страны
    17:38

    МВФ оценил, как мир на Южном Кавказе изменит потоки торговли и инвестиций

    Финансы
    17:31
    Фото

    В Азербайджане на 43 предприятиях обнаружены непригодные к использованию пестициды

    Здоровье
    17:30

    Эрдоган: Решительно осуждаю нападение на Генконсульство Израиля в Стамбуле

    В регионе
    17:23
    Фото

    В Баку состоялось мероприятие, посвященное минной угрозе на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    Лента новостей