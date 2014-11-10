Инвестфонды начали готовиться к дефициту нефти

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/Многие инвестиционные фонды готовятся к дефициту нефти на средне- и долгосрочном горизонтах, сколь бы странной ни казалась подобная стратегия сейчас, когда цены на этот вид энергоносителей достигли минимума за четыре года, пишет Financial Times.

Например, по словам портфельного менеджера энергетического фонда Investec Тома Нельсона, Investec ожидает превышения спроса на нефть над ее предложением в следующие пять лет. "В том, что касается поставок нефти и газа в среднесрочной и долгосрочной перспективе есть существенные неизвестные", - сказал Нельсон.

Главный "стратег" BlackRock по инвестициям Расс Кестерих, со своей стороны, заявил, что"нефть в мире не заканчивается, но есть высокая вероятность, что предложение нефти в будущем окажется меньше ожиданий.

Руководители фонда Artemis Global Energy прогнозируют "устойчивый дефицит нефти" в результате сокращения расходов нефтегазовых компаний, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.

В числе угроз мировой нефтяной безопасности эксперты называют снижением темпов добычи, недостаточно успешную геологоразведку, геополитическую напряженность и низкие капиталовложения. Санкции в отношении России входят в число наиболее существенных геополитических рисков наряду с выборами 2015 года в Нигерии и протестами населения в Венесуэле.

Главными источниками новых поставок нефти считаются США и Ирак, но в отношении обеих стран сохраняются существенные вопросы, и это позволяет рассчитывать на восстановление цен.

По оценкам Международного энергетического агентства, мировые нефтедобывающие мощности к 2019 году вырастут на 9 млн баррелей в сутки (б/с) - до 105 млн б/с. В рамках ОПЕК 60% прироста должен обеспечить Ирак, считают в МЭА, но непрекращающийся конфликт в стране значительно повышает риск, что этот прогноз не оправдается.

Нефть марки Brent дешевела семь недель подряд по 7 ноября включительно, продемонстрировав самый длительный период падения с ноября 2001 года. WTI и Brent вступили в "медвежью" фазу на фоне роста предложения на мировом рынке нефти, приведя к снижению объемов бурения на сланцевых месторождениях США. Страны ОПЕК также не способствуют повышению цен на мировых рынках. Они отказываются сокращать добычу в конкурентной борьбе с США, нарастившими поставки до максимума 30 лет.