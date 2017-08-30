ING Bank: Спред между Brent и WTI может превысить 10 долларов

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Спред между ценой нефти марки Brent и американской WTI может превысить 10 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Forexpf.ru, такой прогноз был дан аналитиками ING Bank.

Отметим, что в последние месяцы спред не демонстрировал существенных изменений, колеблясь в районе 2-3 долларов, однако ураган Харви внес свои коррективы. За последние дни спред заметно вырос и, достигнув максимальных уровней с середины 2015 года, теперь составляет 5,50 долларов. Аналитики ING предупреждают, что в свете погодных условий в США есть риски дальнейшего снижения использования производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов в США, что на фоне восстановления добычи нефти грозит поддержать усиление давления на цены.

В ING полагают, что спред Brent/WTI вполне может превысить 10 долларов за баррель, поскольку продавцам придется пойти на значительные уступки в цене, чтобы переориентироваться с американских на иностранных потребителей - аналитики банка ожидают смещения спреда в область двузначных значений к концу этого года или началу следующего.