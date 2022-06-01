О нас

Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти

Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти Связи между Азербайджаном и Индонезией в энергетической сфере следует развивать до более высокого уровня.
Энергетика
1 июня 2022 г. 14:26
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти

Связи между Азербайджаном и Индонезией в энергетической сфере следует развивать до более высокого уровня.

Об этом Report заявил генеральный директор Управления по нефти и газу Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи.

По его словам, в downstream-секторе имеется широкий потенциал для торговли нефти между азербайджанскими и индонезийскими компаниями.

Он отметил, что Индонезия закупает сырую нефть у других стран: "Хотя мы можем напрямую строить отношения с Азербайджаном в этой области. Почему бы Индонезии не наладить прямые связи с Азербайджаном в энергетической сфере".

T.Ариаджи сказал, что между Азербайджаном и Индонезией был подписан Меморандум о взаимопонимании в этой области: "Но есть определенная работа, которую еще предстоит проделать".

Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Индонезии был подписан в апреле 2021 года. Однако Государственная нефтяная компания (SOCAR) с 2007 года осуществляла поставки сырой нефти в Индонезию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Indonesia intends to resume oil supply from Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке İndoneziya Azərbaycan neftinin tədarükünü bərpa etmək istəyir

Экслюзивные новости

В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В госбюджет Азербайджана будут внесены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2022 г. 17:42
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти
1 июня 2022 г. 14:26
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением Формула-1
ГДП предложила водителям альтернативные дороги в связи с проведением "Формула-1"
1 июня 2022 г. 14:06
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
1 июня 2022 г. 13:25
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
31 мая 2022 г. 18:24
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"
31 мая 2022 г. 16:20
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
31 мая 2022 г. 16:05
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
31 мая 2022 г. 15:49
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
31 мая 2022 г. 15:35
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
31 мая 2022 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi