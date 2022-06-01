Индонезия хочет восстановить поставки азербайджанской нефти

Связи между Азербайджаном и Индонезией в энергетической сфере следует развивать до более высокого уровня.

Связи между Азербайджаном и Индонезией в энергетической сфере следует развивать до более высокого уровня.

Об этом Report заявил генеральный директор Управления по нефти и газу Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи.

По его словам, в downstream-секторе имеется широкий потенциал для торговли нефти между азербайджанскими и индонезийскими компаниями.

Он отметил, что Индонезия закупает сырую нефть у других стран: "Хотя мы можем напрямую строить отношения с Азербайджаном в этой области. Почему бы Индонезии не наладить прямые связи с Азербайджаном в энергетической сфере".

T.Ариаджи сказал, что между Азербайджаном и Индонезией был подписан Меморандум о взаимопонимании в этой области: "Но есть определенная работа, которую еще предстоит проделать".

Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и минеральных ресурсов Индонезии был подписан в апреле 2021 года. Однако Государственная нефтяная компания (SOCAR) с 2007 года осуществляла поставки сырой нефти в Индонезию.