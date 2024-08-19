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Индия в июне стала наиболее активным покупателем СПГ в мире

Индия в июне стала наиболее активным покупателем СПГ в мире Индия в июне 2024 года импортировала 2,612 млн тонн сжиженного природного газа, что на 45% больше, чем в июне 2023 года (1,796 млн тонн).
Энергетика
19 августа 2024 г. 17:44
Индия в июне стала наиболее активным покупателем СПГ в мире

Индия в июне 2024 года импортировала 2,612 млн тонн сжиженного природного газа, что на 45% больше, чем в июне 2023 года (1,796 млн тонн).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Министерство торговли и промышленности страны.

Это одно из пиковых значений для национальной торговой статистики. Исторический рекорд февраля 2020 года (2,672 млн тонн) объясним аномальным избытком СПГ на рынке и резким обвалом мировых цен на фоне пандемии.

В мае 2024 года Индия получила сопоставимый объем газа - 2,654 млн тонн.

Росту импорта способствовала аномально жаркая погода в регионе. Сезонный температурный пик в мае и июне был пройден с существенным превышением климатической нормы. В июле температура воздуха в стране приблизилась к нормальной.

Крупнейшим поставщиком СПГ в Индию (29% всех поставок) в июне стали США, нарастив отгрузки в 3,5 раза - до 752 тыс. тонн. Четверть поставок обеспечил Катар (403 тыс. тонн). Заметная доля импорта по одной или две партии в отдельных странах свидетельствует об активных закупках на спотовом рынке.

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