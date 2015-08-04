​Индия создаст стратегический запас нефти в 18 млн. тонн

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Индия создаст в течение ближайших нескольких лет стратегический запас нефти в почти 18 млн. тонн.

Об этом сообщил министр финансов, по делам корпораций, информации и телерадиовещания Индии Арун Джейтли, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, на первом этапе будет выделено 11,5 млрд. рупий (почти 200 млн. долларов США) на закупку около 1,3 млн. тонн нефти для первого хранилища в городе Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.

После этого, вероятно, в течение года будут открыты еще два хранилища в городах Мангалор и Падур, для которых будет закуплено соответственно 1,5 млн. и 2,5 млн. тонн нефти. Строительство хранилищ почти завершено. На втором этапе, срок реализации которого пока не уточняется, будут созданы хранилища еще на 12,5 млн. тонн нефти в Чандикхоле, Биканери Раджкот.

Индия импортирует до 80% от своих потребностей в нефти. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2020 году страна станет крупнейшим мировым покупателем углеводородов. В 2014 году Индия импортировала 3,86 млн. баррелей нефти в день.