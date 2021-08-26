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Индия собирается запустить новый терминал СПГ в 2022 году

Индия собирается запустить новый терминал СПГ в 2022 году Новый спрос на СПГ со стороны Индии поддержит азиатские цены на газ, которые в начале этого года выросли до рекордных максимумов
Энергетика
26 августа 2021 г. 16:24
Индия собирается запустить новый терминал СПГ в 2022 году

Индия увеличит импорт сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году. Частная компания Swan Energy анонсировала запуск своего плавучего терминала.

Как передает Report со ссылкой на журнал "Нефтегазовая вертикаль", это увеличит возможности страны по отгрузке сверхохлажденного топлива на 12% до 47,5 миллионов тонн в год.

Ожидается, что новый спрос на СПГ со стороны Индии поддержит азиатские цены на газ, которые в начале этого года выросли до рекордных максимумов, частично благодаря переходу с угля или нефти на газ в развивающихся странах.

Swan Energy Limited (SEL) основана в Индии в 1909 году. Изначально была известна как Swan Mills Ltd. (SML), производила и продавала текстильные изделия из хлопка и полиэстера в Индии.

В 2008 году компания вошла в сектор зеленой энергетики, в частности компания успешна на рынке СПГ решений.

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Версия на английском языке India eyes launching new LNG terminal in 2022

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