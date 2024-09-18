Индия готова покупать нефть у России по сниженным ценам

Индия готова покупать у российских компаний, не находящихся под западными санкциями, нефть по сниженным ценам.

Индия готова покупать у российских компаний, не находящихся под западными санкциями, нефть по сниженным ценам.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури.

По его словам, западные санкции против России привели к ограничению цен на российскую нефть, а Индия готова покупать нефть и природный газ по самым низким возможным ценам у "кого угодно".

"Если экспортер не находится под санкциями, я, без сомнения, куплю у поставщика, который предлагает самую низкую цену", - добавил министр.