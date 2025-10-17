Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Ильхам Мирзалиев: До 80% обращений связаны с внутридомовыми проблемами отопления

    Энергетика
    • 17 октября, 2025
    • 12:14
    Ильхам Мирзалиев: До 80% обращений связаны с внутридомовыми проблемами отопления

    70-80% из примерно тысячи обращений, поступающих в ОАО "Азеристиликтаджхизат", касаются внутридомовых проблем, связанных с отоплением.

    Об этом в интервью Report сообщил председатель акционерного общества Ильхам Мирзалиев.

    По его словам, чаще всего жильцы жалуются на плохое отопление в квартирах: отдельные радиаторы не нагреваются, или в одной комнате тепло, а в другой холодно.

    "Во многих случаях тепло доходит до подвального узла, но не поднимается в квартиры. Это проблема, которая формировалась годами, поскольку до 2023 года не существовало четкой нормативной базы, регулирующей сферу теплоснабжения", - отметил Мирзалиев.

    Он напомнил, что в 2023 году были утверждены "Правила использования тепловой энергии", где впервые определены права и обязанности поставщика и потребителя, а также начато заключение договоров с абонентами.

    По его словам, жители должны понимать, что внутридомовые системы отопления являются их общей собственностью и должны управляться Товариществами собственников жилья.

    "Ответственность поставщика заканчивается на точке подключения здания. Абоненты оплачивают только тепловую энергию, а техническое обслуживание должно осуществляться по отдельному договору", - подчеркнул глава "Азеристиликтаджхизат".

    Ильхам Мирзалиев "Азеристиликтаджхизат" отопление
    "Azəristiliktəchizat"ın sədri: "İstiliklə bağlı müraciətlərin 70-80 %-i mənzildaxili problemlərlə bağlıdır"

    Последние новости

    12:32

    За 9 месяцев этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 170 млн манатов

    Происшествия
    12:26

    ММ ратифицировал документ о присоединении к Конвенции о морской навигации

    Милли Меджлис
    12:25

    Эльгюн Сафаров: Необходимы поправки в законодательство для борьбы с кибербуллингом

    Индивидуальные
    12:24

    Открывший стрельбу в воинской части в Подмосковье покончил с собой - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:19

    МВД: По делу о вооруженном инциденте в Баку задержаны двое мужчин

    Происшествия
    12:16

    В Армении задержаны экс-мэр Иджевана и его сын

    В регионе
    12:15

    ММ ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ

    Милли Меджлис
    12:14

    Ильхам Мирзалиев: До 80% обращений связаны с внутридомовыми проблемами отопления

    Энергетика
    12:14
    Фото

    Университеты обороны Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум

    Армия
    Лента новостей