Ильхам Мирзалиев: До 80% обращений связаны с внутридомовыми проблемами отопления

70-80% из примерно тысячи обращений, поступающих в ОАО "Азеристиликтаджхизат", касаются внутридомовых проблем, связанных с отоплением.

Об этом в интервью Report сообщил председатель акционерного общества Ильхам Мирзалиев.

По его словам, чаще всего жильцы жалуются на плохое отопление в квартирах: отдельные радиаторы не нагреваются, или в одной комнате тепло, а в другой холодно.

"Во многих случаях тепло доходит до подвального узла, но не поднимается в квартиры. Это проблема, которая формировалась годами, поскольку до 2023 года не существовало четкой нормативной базы, регулирующей сферу теплоснабжения", - отметил Мирзалиев.

Он напомнил, что в 2023 году были утверждены "Правила использования тепловой энергии", где впервые определены права и обязанности поставщика и потребителя, а также начато заключение договоров с абонентами.

По его словам, жители должны понимать, что внутридомовые системы отопления являются их общей собственностью и должны управляться Товариществами собственников жилья.

"Ответственность поставщика заканчивается на точке подключения здания. Абоненты оплачивают только тепловую энергию, а техническое обслуживание должно осуществляться по отдельному договору", - подчеркнул глава "Азеристиликтаджхизат".