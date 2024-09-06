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Ильхам Алиев: Сегодня Южный газовый коридор обеспечивает энергетическую безопасность десяти стран

Ильхам Алиев: Сегодня Южный газовый коридор обеспечивает энергетическую безопасность десяти стран Энергоснабжение является наглядной демонстрацией того, что национальная безопасность стран тесно связана с энергетической.
Энергетика
6 сентября 2024 г. 12:26
Ильхам Алиев: Сегодня Южный газовый коридор обеспечивает энергетическую безопасность десяти стран

Энергоснабжение является наглядной демонстрацией того, что национальная безопасность стран тесно связана с энергетической.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио.

Подчеркнув, что 3500-километровый Южный газовый коридор, протянувшийся от Азербайджана до Италии, сегодня обеспечивает энергетическую безопасность десяти стран, глава государства добавил: "Сегодня десять стран закупают газ из Азербайджана и семь из них являются членами Евросоюза. По этой причине Еврокомиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа и своим надежным партнером".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Southern Gas Corridor ensures energy security for ten countries
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Cənub Qaz Dəhlizi bu gün 10 ölkənin enerji təhlükəsizliyini təmin edir

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