Ильхам Алиев: Сегодня Южный газовый коридор обеспечивает энергетическую безопасность десяти стран

Энергоснабжение является наглядной демонстрацией того, что национальная безопасность стран тесно связана с энергетической.

Энергоснабжение является наглядной демонстрацией того, что национальная безопасность стран тесно связана с энергетической.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио.

Подчеркнув, что 3500-километровый Южный газовый коридор, протянувшийся от Азербайджана до Италии, сегодня обеспечивает энергетическую безопасность десяти стран, глава государства добавил: "Сегодня десять стран закупают газ из Азербайджана и семь из них являются членами Евросоюза. По этой причине Еврокомиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа и своим надежным партнером".