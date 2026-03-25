Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра хранения энергии "Абшерон"

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра хранения энергии Абшерон

    25 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра хранения энергии на основе аккумуляторных батарей "Абшерон" Открытого акционерного общества (ОАО) "АзерЭнержи".

    Как сообщает Report, председатель правления ОАО "АзерЭнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о Центре хранения энергии на основе аккумуляторных батарей "Абшерон".

    Отметим, что Азербайджан вступает в новый этап развития в энергетической сфере. По поручению президента Ильхама Алиева ОАО "АзерЭнержи" полностью за счет внутренних финансовых средств создало на территории двух основных подстанций – 500-киловольтной подстанции "Абшерон" и 220-киловольтной подстанции "Агдаш" крупные центры хранения энергии общей мощностью 250 МВт и емкостью хранения энергии 500 МВт/ч. Центры подобного масштаба впервые созданы не только в Азербайджане, но и в регионе СНГ в целом.

    В рамках проекта на территории Центра хранения энергии на основе аккумуляторных батарей "Абшерон" установлены 50 аккумуляторных батарей и 13 инверторов контейнеров. Исследование, проведенное международными консалтинговыми компаниями (американской TETRA Tech и турецкой EPRA), показало необходимость создания подобных батарейных систем в Азербайджане для безопасного подключения к энергетической системе возобновляемых источников энергии мощностью почти 1850 МВт.

    Центр хранения энергии на основе аккумуляторных батарей отличается высокой скоростью. Так, батареи могут полностью заряжаться или разряжаться за два часа. Энергия, в том числе вырабатываемая в солнечные часы, аккумулируется здесь и в часы-пик – когда возрастает потребность в электроэнергии – автоматически подается в сеть. Таким образом, данные системы накапливают и хранят энергию и при необходимости направляют ее для использования.

    Применение такого Центра дает множество преимуществ для энергосети. Например, с помощью системы SCADA осуществляется контроль за энергосистемой в режиме реального времени, поддерживается стабильность сети, в том числе частота и напряжение, автоматически регулируются внезапные нехватки энергии, снижается воздействие аварий и система становится более надежной. Кроме того, более эффективно удовлетворяется потребность в электроэнергии в часы-пик, снижается влияние перерывов в выработке солнечной и ветровой энергии, становится возможным восстановление энергосистемы с нуля. В то же время изменения нагрузки в часы заката солнца управляются значительно проще.

    Таким образом, создание Центра хранения энергии на основе аккумуляторных батарей делает энергетическую систему Азербайджана более современной, гибкой и устойчивой. Особенно в период увеличения выработки солнечной и ветровой энергии подобные системы хранения считаются ключевой частью будущей модели энергетики.

    В Центре хранения энергии на основе аккумуляторных батарей "Абшерон" создан специальный центр для управления данными системами.

    На территории построено современное здание управления, проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.

    Глава государства также был проинформирован об интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему и цифровой трансформации энергетической системы.

    Было сообщено, что в ближайшей перспективе в энергосистему будут интегрированы крупные объемы возобновляемых источников энергии, и в 2028 году в сети уже будет более 2100 МВт зеленой энергии.

    С учетом всего этого, уже завершен основной этап работ в рамках проекта AZURE, реализуемого для устойчивой и безопасной интеграции в создаваемую в Азербайджане энергосистему возобновляемых источников энергии мощностью 2 ГВт, повышения доли зеленой энергии в энергоснабжении Баку, в том числе Свободной экономической зоны Алят, прямого полного подключения 500/330-киловольтного узла "Наваи Зеленая Энергия" к энергосистеме страны с превращением его в одну из основных узловых подстанций.

    В рамках проекта к подстанции "Наваи" от подстанции "Абшерон" проложена 500-киловольтная линия электропередачи протяженностью 65 км, а от солнечных электростанций "Банка" и "Билясувар" – 330-киловольтная линия электропередачи общей протяженностью 181 км. В перспективе предусматривается проложить к подстанции "!Наваи" из Мингячевира 500-киловольтную линию электропередачи протяженностью 235 км, из Губы, Алята и Гобустана – 330-киловольтную линию электропередачи общей протяженностью 103 км.

    За последние 7 лет созданы оптоволоконная кабельная инфраструктура длиной 4700 км, центральная система SCADA, охватывающая более 550 энергетических объектов.

    В энергосистеме применяются технологии онлайн диагностики (AGC, WAMS/WACS), системы прогнозирования аварий и диагностики на основе искусственного интеллекта. Для солнечных и ветровых электростанций создается высокоточная система прогнозирования.

    С целью полного автоматизированного управления энергосистемой во внутренней структуре ОАО "АзерЭнержи" создан Департамент цифрового управления.

    Прогнозируется, что потребление электроэнергии к 2032 году увеличится примерно на 17 процентов. В этот период будут созданы мощности ВИЭ мощностью 8 ГВт.

    Основной целью является экспорт зеленой энергии на европейские рынки посредством Черноморского кабеля, региональных энергетических коридоров и других проектов. Пропускная способность Черноморского кабеля составит 1300 МВт зеленой энергии.

    Глава государства нажал кнопку, символизирующую открытие Центра хранения энергии на основе аккумуляторных батарей "Абшерон".

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра хранения энергии Абшерон
    Фото
    Prezident İlham Əliyev "Abşeron" Batareya Enerji Saxlanc Mərkəzinin açılışında iştirak edib
    Фото
    President Ilham Aliyev attends opening of 'Absheron' Battery Energy Storage Center
    Последние новости

    14:43
    Фото

    Сахиба Гафарова и Цао Личжи обсудили межпарламентское сотрудничество

    Внешняя политика
    14:36

    Азербайджан представлен на конференции Интерпола в Тбилиси

    Внешняя политика
    14:26

    Харун Армаган: Турция участвует в передаче сообщений между США и Ираном

    Другие страны
    14:25

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    14:17

    Португалия увеличила закупки нефти из Азербайджана более чем на 3%

    Энергетика
    14:13

    Песков: Анкара может оказать влияние на Киев для отказа от ударов по газопроводам

    В регионе
    14:02

    Галибаф: Иран внимательно отслеживает места развертывания войск США

    Другие страны
    13:58
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра хранения энергии "Абшерон"

    Энергетика
    13:41

    Орбан: Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину

    Другие страны
    Лента новостей