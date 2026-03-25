Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра хранения энергии "Абшерон"

25 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра хранения энергии на основе аккумуляторных батарей "Абшерон" Открытого акционерного общества (ОАО) "АзерЭнержи".

Как сообщает Report, председатель правления ОАО "АзерЭнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о Центре хранения энергии на основе аккумуляторных батарей "Абшерон".

Отметим, что Азербайджан вступает в новый этап развития в энергетической сфере. По поручению президента Ильхама Алиева ОАО "АзерЭнержи" полностью за счет внутренних финансовых средств создало на территории двух основных подстанций – 500-киловольтной подстанции "Абшерон" и 220-киловольтной подстанции "Агдаш" крупные центры хранения энергии общей мощностью 250 МВт и емкостью хранения энергии 500 МВт/ч. Центры подобного масштаба впервые созданы не только в Азербайджане, но и в регионе СНГ в целом.

В рамках проекта на территории Центра хранения энергии на основе аккумуляторных батарей "Абшерон" установлены 50 аккумуляторных батарей и 13 инверторов контейнеров. Исследование, проведенное международными консалтинговыми компаниями (американской TETRA Tech и турецкой EPRA), показало необходимость создания подобных батарейных систем в Азербайджане для безопасного подключения к энергетической системе возобновляемых источников энергии мощностью почти 1850 МВт.

Центр хранения энергии на основе аккумуляторных батарей отличается высокой скоростью. Так, батареи могут полностью заряжаться или разряжаться за два часа. Энергия, в том числе вырабатываемая в солнечные часы, аккумулируется здесь и в часы-пик – когда возрастает потребность в электроэнергии – автоматически подается в сеть. Таким образом, данные системы накапливают и хранят энергию и при необходимости направляют ее для использования.

Применение такого Центра дает множество преимуществ для энергосети. Например, с помощью системы SCADA осуществляется контроль за энергосистемой в режиме реального времени, поддерживается стабильность сети, в том числе частота и напряжение, автоматически регулируются внезапные нехватки энергии, снижается воздействие аварий и система становится более надежной. Кроме того, более эффективно удовлетворяется потребность в электроэнергии в часы-пик, снижается влияние перерывов в выработке солнечной и ветровой энергии, становится возможным восстановление энергосистемы с нуля. В то же время изменения нагрузки в часы заката солнца управляются значительно проще.

Таким образом, создание Центра хранения энергии на основе аккумуляторных батарей делает энергетическую систему Азербайджана более современной, гибкой и устойчивой. Особенно в период увеличения выработки солнечной и ветровой энергии подобные системы хранения считаются ключевой частью будущей модели энергетики.

В Центре хранения энергии на основе аккумуляторных батарей "Абшерон" создан специальный центр для управления данными системами.

На территории построено современное здание управления, проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.

Глава государства также был проинформирован об интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему и цифровой трансформации энергетической системы.

Было сообщено, что в ближайшей перспективе в энергосистему будут интегрированы крупные объемы возобновляемых источников энергии, и в 2028 году в сети уже будет более 2100 МВт зеленой энергии.

С учетом всего этого, уже завершен основной этап работ в рамках проекта AZURE, реализуемого для устойчивой и безопасной интеграции в создаваемую в Азербайджане энергосистему возобновляемых источников энергии мощностью 2 ГВт, повышения доли зеленой энергии в энергоснабжении Баку, в том числе Свободной экономической зоны Алят, прямого полного подключения 500/330-киловольтного узла "Наваи Зеленая Энергия" к энергосистеме страны с превращением его в одну из основных узловых подстанций.

В рамках проекта к подстанции "Наваи" от подстанции "Абшерон" проложена 500-киловольтная линия электропередачи протяженностью 65 км, а от солнечных электростанций "Банка" и "Билясувар" – 330-киловольтная линия электропередачи общей протяженностью 181 км. В перспективе предусматривается проложить к подстанции "!Наваи" из Мингячевира 500-киловольтную линию электропередачи протяженностью 235 км, из Губы, Алята и Гобустана – 330-киловольтную линию электропередачи общей протяженностью 103 км.

За последние 7 лет созданы оптоволоконная кабельная инфраструктура длиной 4700 км, центральная система SCADA, охватывающая более 550 энергетических объектов.

В энергосистеме применяются технологии онлайн диагностики (AGC, WAMS/WACS), системы прогнозирования аварий и диагностики на основе искусственного интеллекта. Для солнечных и ветровых электростанций создается высокоточная система прогнозирования.

С целью полного автоматизированного управления энергосистемой во внутренней структуре ОАО "АзерЭнержи" создан Департамент цифрового управления.

Прогнозируется, что потребление электроэнергии к 2032 году увеличится примерно на 17 процентов. В этот период будут созданы мощности ВИЭ мощностью 8 ГВт.

Основной целью является экспорт зеленой энергии на европейские рынки посредством Черноморского кабеля, региональных энергетических коридоров и других проектов. Пропускная способность Черноморского кабеля составит 1300 МВт зеленой энергии.

Глава государства нажал кнопку, символизирующую открытие Центра хранения энергии на основе аккумуляторных батарей "Абшерон".