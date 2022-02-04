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Ильхам Алиев: Азербайджан в прошлом году экспортировал 19 млрд кубометров природного газа

Ильхам Алиев: Азербайджан в прошлом году экспортировал 19 млрд кубометров природного газа "После завершения проекта Южный газовый коридор Азербайджан смог увеличить экспорт на международные рынки, в том числе на европейские".
Энергетика
4 февраля 2022 г. 18:12
Ильхам Алиев: Азербайджан в прошлом году экспортировал 19 млрд кубометров природного газа

"После завершения проекта Южный газовый коридор Азербайджан смог увеличить экспорт на международные рынки, в том числе на европейские".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на VIII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Глава государства отметил, что в прошлом году Азербайджан экспортировал 19 миллиардов кубометров природного газа. Из них 8,5 млрд кубометров было экспортировано в Турцию, около 7 млрд кубометров - в Италию, оставшаяся часть - в Грузию, Грецию и Болгарию.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan exported 19bn cu. m. of natural gas in 2021
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan keçən il beynəlxalq bazarlara 19 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edib"

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