Ильхам Алиев: Азербайджан в прошлом году экспортировал 19 млрд кубометров природного газа

"После завершения проекта Южный газовый коридор Азербайджан смог увеличить экспорт на международные рынки, в том числе на европейские".

"После завершения проекта Южный газовый коридор Азербайджан смог увеличить экспорт на международные рынки, в том числе на европейские".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на VIII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Глава государства отметил, что в прошлом году Азербайджан экспортировал 19 миллиардов кубометров природного газа. Из них 8,5 млрд кубометров было экспортировано в Турцию, около 7 млрд кубометров - в Италию, оставшаяся часть - в Грузию, Грецию и Болгарию.