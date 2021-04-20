IHS Markit: "Разумная" цена нефти в 2022 году составит $60–75 за баррель

США движутся к гиперэкономическому восстановлению, Китай переживает очень сильный подъем, и это будет способствовать росту спроса

Давление спроса и предложения будет уравновешивать друг друга на рынке нефти. Разумно ожидать, что через год цены останутся в диапазоне от 60 до 75 долларов США за баррель, поскольку к этому времени многие страны оправятся от коронавирусного кризис.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз отраслевого эксперта Дэна Ергина.

"Если мы действительно восстановим весь мир, я думаю, разумно предположить, что цена на нефть будет [колебаться] в диапазоне от 60 до 75 долларов США, - сказал вице-председатель IHS Markit в интервью телеканалу CNBC. - Это то, о чем говорят нам рынки, поскольку США восстанавливаются, а Китай уже восстановился".

В то время как один из крупных трейдеров считает, что цены потенциально могут вырасти до 100 долларов США за баррель, Ергин ожидает, что большая часть предложения по-прежнему присутствует на рынке и может удовлетворить всплеск спроса по мере восстановления мировой экономики.

"По-прежнему существует большой избыток нефти, которую необходимо вернуть на рынок", - сказал он, отметив, что ОПЕК и ее союзники помогли поднять цены, сократив добычу почти на 10 млн баррелей в сутки+.

"Будет компенсирующее давление, и будет поступать больше предложения. Мы также увидим, как США снова увеличат производство", - сказал вице-председатель IHS Markit.

В то же время Ергин признал, что трудно предсказать, где будут цены, заявив, что "восстановление Европы висит на волоске".

"США движутся к гиперэкономическому восстановлению прямо сейчас, Китай переживает очень сильный подъем, и это будет способствовать росту спроса, - добавил Ергин. - Самая большая неопределенность сейчас на самом деле нависла над Европой. [Не понятно] когда она сможет выйти из своей изоляции и снова начать рост".

Внедрение вакцины против COVID-19 в Европе продвигается медленно, и многие карантинные ограничения остаются в силе. Появление более заразной разновидности коронавируса привело к тому, что число погибших от инфекции на континенте превысило 1 млн человек.

По состоянию на 19.30 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,85%, до 65,81 доллара США, стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 2,52%, до 61,83 доллара США за баррель, майских — на 2,41%, до 61,85 доллара США.

Давление на стоимость нефти оказывает общее снижение рисковых настроений и падение фондовых рынков. Биржи США снижаются во вторник вечером на 0,8-1,4%, а биржи Европы упали в пределах 2,2%.