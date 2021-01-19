IEA ухудшило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году

Широкомасштабная вакцинация населения и рост деловой активности будут стимулировать мировой спрос на нефть во второй половине 2021 года

Международное энергетическое агентство (IEA ) понизило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2021 году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 5,5 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на отчет IEA, мировой спрос на нефть прогнозируется на уровне 96,6 млн баррелей в сутки.

Ухудшение прогноза, по данным агентства, связано с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией, однако широкомасштабная вакцинация населения и рост деловой активности будут стимулировать мировой спрос на нефть во второй половине 2021 года.

На замедление восстановления спроса будут влиять введенные в ряде стран локдауны, которые оказывают негативное воздействие на рынок топлива, указали в IEA .