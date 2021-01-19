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IEA ухудшило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году

IEA ухудшило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году Широкомасштабная вакцинация населения и рост деловой активности будут стимулировать мировой спрос на нефть во второй половине 2021 года
Энергетика
19 января 2021 г. 14:17
IEA ухудшило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году

Международное энергетическое агентство (IEA ) понизило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2021 году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 5,5 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на отчет IEA, мировой спрос на нефть прогнозируется на уровне 96,6 млн баррелей в сутки.

Ухудшение прогноза, по данным агентства, связано с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией, однако широкомасштабная вакцинация населения и рост деловой активности будут стимулировать мировой спрос на нефть во второй половине 2021 года.

На замедление восстановления спроса будут влиять введенные в ряде стран локдауны, которые оказывают негативное воздействие на рынок топлива, указали в IEA .

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