IEA назвало сроки возврата к "докризисному уровню спроса"

Мировое потребление нефти восстановится на докризисном уровне к концу 2022 года, впервые превысив отметку 100 млн баррелей в сутки (б/с).

Мировое потребление нефти восстановится на докризисном уровне к концу 2022 года, впервые превысив отметку 100 млн баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report со ссылкой на июньский отчет Международного энергетического агентства (IEA), при таком сценарии нефтеэкспортерам из соглашения ОПЕК+ придется ослабить ограничения по добыче, чтобы удовлетворить спрос.

По прогнозам экспертов IEA, в 2021 году глобальный спрос на нефть увеличится на 5,4 млн б/с, а в 2022 году - еще на 3,1 млн б/с. "Потребление нефти продолжит восстанавливаться и, если никаких изменений не произойдет, то к концу 2022 года достигнет 100,6 млн б/с", - говорится в отчете. Таким образом, мир вернется на "докризисный уровень спроса" уже к началу четвертого квартала.

"Первый взгляд на 2022 год подтверждает прежние наблюдения о том, что странам ОПЕК+ следует открыть краны, чтобы глобальный рынок нефти был адекватно обеспечен поставками", - констатировали вIEA.

В МЭА подчеркивают, что запасы нефти развитых стран впервые с начала кризиса весной прошлого года опустились ниже среднего за пять лет уровня. С июля 2020 года, когда глобальные запасы нефти достигли своего исторического максимума в 3,22 млрд баррелей, они сокращались средним темпом в 1,1 млн б/с.

Согласно отчету МЭА, активное восстановление спроса на нефть подстегнет производящие нефть страны увеличить предложение, в 2022 году поставки стран "не ОПЕК+" вырастут на 1,6 млн б/с против 0,7 млн б/с в 2021 году.

"Удовлетворение растущего потребления нефти вряд ли станет проблемой", - уверены в МЭА. Даже после восстановления добычи на 2 млн б/с в мае - июле у стран из союза ОПЕК+ все равно остается 6,9 млн б/с незадействованных эффективных мощностей. Если санкции с Ирана будут сняты, то это в короткие сроки вернет на рынок 1,4 млн б/с.

Лидером по восстановлению предложения в 2022 году станут США, на которые придется более 0,9 млн б/с роста предложения. Наращивать поставки нефти также будут Канада, Бразилия и Норвегия.

Иран в случае снятия с него нефтяных санкций сможет нарастить добычу нефти уже в третьем квартале. Уже к концу этого года его добыча может увеличиться на 750 тыс. б/с, до 3,15 млн б/с.