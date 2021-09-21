IEA: Газ еще долго будет важным топливом для производства электроэнергии

Резкий рост цен на газ в Европе был вызван сочетанием сильного восстановления спроса и более слабого, чем ожидалось, предложения, а также погодой, что привело к продолжительному отопительному сезону в Европе прошлой зимой. Имела место и более низкая досту

Резкий рост цен на газ в Европе был вызван сочетанием сильного восстановления спроса и более слабого, чем ожидалось, предложения, а также погодой, что привело к продолжительному отопительному сезону в Европе прошлой зимой. Имела место и более низкая доступность энергии ветра в последние недели.

Об этом Report со ссылкой на Международное энергетическое агентство (IEA).

«Недавнее повышение мировых цен на природный газ является результатом множества факторов, и возлагать ответственность за переход на чистую энергию неправильно», - сказал исполнительный директор IEA Фатих Бирол.

В будущем европейский газовый рынок может столкнуться с дополнительными стресс-тестами из-за незапланированных отключений электроэнергии и резкого похолодания, особенно если это произойдет в конце зимы. Уровни хранения газа в Европе значительно ниже пятилетнего среднего показателя, но не заметно ниже пятилетних минимумов 2017 года.

Судя по имеющейся информации, Россия выполняет свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, но ее экспорт в Европу снизился по сравнению с уровнем 2019 года. IEA считает, что «Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа в Европе и обеспечить заполнение хранилищ до необходимого уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону». Это позволит России также подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок, говорится я в заявлении агентства.

Цены на электроэнергию в Европе достигли самого высокого уровня за последние десять лет, поднявшись выше 100 евро за мегаватт-час на многих рынках. В Германии и Испании, например, цены в сентябре примерно в три или четыре раза превышали средние значения, наблюдавшиеся в 2019 и 2020 годах.

«Этот рост был вызван резким ростом цен на газ, уголь и углерод в Европе. Сильный рост цен на газ заставил поставщиков электроэнергии в ряде европейских стран перейти с газа на уголь для выработки электроэнергии. И полный переход сдерживает только повышение цен на квоты на выбросы углерода на европейском рынке», - говорится в сообщении.

Это еще раз говорит о важности ускорения перехода на чистую энергию, о важности безопасных и доступных по цене источников энергии, отметил Бирол. «Хорошо управляемый переход на чистую энергию - это решение проблем, которые мы наблюдаем на рынках газа и электроэнергии сегодня, а не их причина», - сказал он.

Сегодня газ остается важным инструментом балансировки рынков электроэнергии во многих регионах. По мере продвижения перехода к чистой энергии на пути к нулевому уровню выбросов глобальный спрос на газ начнет снижаться, но он останется важным компонентом безопасности обеспечения электроэнергией. Это особенно актуально в странах с большими сезонными колебаниями спроса на нее.