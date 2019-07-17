​Хошбяхт Юсифзаде: Наша цель - продлить жизнь стареющих месторождений

"Нашей главной целью в предстоящий период является продление всеми способами жизни стареющих месторождений".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом заявил первый вице-президент компании академик Хошбяхт Юсифзаде.

По его словам, успешная разработка новых месторождений создает условия для наращивания добычи газа: "К концу 2019 года мы ожидаем 20-процентный рост общего объема добычи газа по стране. В последующие годы добыча газа будет развиваться по восходящей линии. Эта положительная тенденция также открывает новые возможности для развития газоперерабатывающей и химической промышленности".