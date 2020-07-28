Халик Мамедов: В SOCAR работает всего один иностранец

Он не получает завышенную зарплату

В Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) работает всего 1 иностранный гражданин.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов во время онлайн-встречи с участием НПО, посвященной управлению человеческими ресурсами.

По его словам, этот сотрудник является советником президента компании в проекте реконструкции нефтеперерабатывающего завода SOCAR: "Он не получает завышенную зарплату. Это обычная зарплата для компании SOCAR. Иногда читаю в прессе, что иностранцам, работающим в SOCAR, якобы платят намного выше, чем отечественным кадрам. Есть разница в заработной плате, которую получают иностранные граждане и местные специалисты, работающие в международных нефтяных компаниях в Азербайджане. В том числе наши граждане, работающие за пределами Азербайджана, получают зарплату в этих компаниях больше, чем граждане тех стран. Это правило принято в международных транснациональных нефтяных компаниях и существует во всем мире. Поэтому зарплата иностранных сотрудников в действующих в нашей стране иностранных компаниях больше, чем у местных работников".

Вице-президент напомнил, что сегодня в BP, крупнейшей нефтяной компании мира, работают два азербайджанских сотрудника: "Там на руководящих должностях представлены кадры из Азербайджана. До сих пор многие азербайджанцы работают на стратегических должностях в глобальном офисе BP. Они получают больше, чем иностранцы, поскольку таков стандарт этих компаний".