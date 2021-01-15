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Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана на 26,3%

Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана на 26,3% В 2020 году объем импортируемого Грузией из Азербайджана дизельного топлива составил 214,9 тыс. тонн
Энергетика
15 января 2021 г. 12:34
Грузия увеличила импорт дизтоплива из Азербайджана на 26,3%

В 2020 году объем импортируемого Грузией из Азербайджана дизельного топлива составил 214,9 тыс. тонн.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Ассоциации импортеров нефтепродуктов Грузии,

В прошлом году Азербайджан удовлетворил 19,4% потребностей соседней страны в дизеле. В годовом сравнении рост импорта составил 44,7 тыс. тонн или 26,3%.

Всего за отчетный год Грузия закупила 1 106 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, что на 10 тыс. тонн или на 0,9% больше, чем в 2019 году. Основным импортером топлива Грузии стала Россия (342,8 тыс. тонн).

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycandan dizel idxalını 26,3% artırıb

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