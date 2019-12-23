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Грузия сократила расходы на импорт электроэнергии из Азербайджана на 13%

Грузия сократила расходы на импорт электроэнергии из Азербайджана

В январе-ноябре этого года стоимость экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию составила 45,236 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Стоимость объема импортируемой соседней страной из Азербайджана электроэнергии в годовом сравнении сократилась на 12,6%.

За 11 месяцев Грузия экспортировала в Азербайджан электроэнергию стоимостью 666 тыс. долларов, что на 55,8% меньше показателя за прошлый год.

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