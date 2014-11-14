​Грузия рассчитывает обнаружить запасы газа на черноморском шельфе

По его словам, уже весной 2015 года будут получены результаты, по итогам которых планируется объявить международный тендер. Г.Татишвили также сообщил, что проведены геофизические и геологические исследования дна черноморского шельфа Грузии и скоро можно будет говорить о запасах газа. "Я думаю, что они будут коммерчески привлекательными", - сказал Г.Татишвили.
Глава агентства также дал информацию о наличии запасов углеводородов на суше Грузии. По его словам, прогнозируемые запасы в стране составляют 651 млн. тонн нефти и 150 млрд. кубометров природного газа.
Economic DepartmentАвтор новости
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