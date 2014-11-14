​Грузия рассчитывает обнаружить запасы газа на черноморском шельфе

Тбилиси. 14 ноября. REPORT.AZ/ Грузия совместно с европейскими странами приступила к изучению материалов по черноморскому шельфу грузинской акватории на наличие углеводородов. Как передает Report, об этом в ходе проходящего сегодня в Тбилиси II Каспийского энергетического форума заявил глава Государственного агентства нефти и газа Грузии Георги Татишвили.

По его словам, уже весной 2015 года будут получены результаты, по итогам которых планируется объявить международный тендер. Г.Татишвили также сообщил, что проведены геофизические и геологические исследования дна черноморского шельфа Грузии и скоро можно будет говорить о запасах газа. "Я думаю, что они будут коммерчески привлекательными", - сказал Г.Татишвили.

Глава агентства также дал информацию о наличии запасов углеводородов на суше Грузии. По его словам, прогнозируемые запасы в стране составляют 651 млн. тонн нефти и 150 млрд. кубометров природного газа.