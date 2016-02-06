​Грузия надеется увеличить поставки газа от "Шах Дениза"

Баку. 6 Февраля. REPORT.AZ/ Власти Грузии надеются получить дополнительный объем природного газа из Азербайджана по Южно-Кавказским трубопроводу.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Georgia, об этом сообщил журналистам министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

В Грузию сегодня поступает примерно 11 миллионов кубометров газа в сутки. Из них 6 миллионов — это азербайджанский газ из трубопровода "Казах", 3,2 миллиона — в рамках фазы "Шах Дениз-1" (Южно-Кавказский трубопровод — ЮКТ), остальные 1,5-2 миллиона кубометров поступают в качестве оплаты за транзит российского газа, поставляемого в Армению.

Правительство Грузии с 2011 года обращалось к консорциуму Южно-Кавказского трубопровода с просьбой предоставить дополнительные объемы газа, но на неоднократные предложения о переговорах получало письменный отказ, сообщил Каладзе.

В настоящее время переговоры находиться в очень активной фазе, но соглашение пока не достигнуто. Если Грузия сможет убедить консорциум, у трубопровода есть возможность пропускать дополнительный объем газа, сказал министр, подводя итоги рабочего визита в Баку.

В случае положительного итога переговоров, Грузии не понадобиться тот объем российского газа, который нужен сегодня, сказал министр, добавив, что сегодня речь идет о получении 300-400 миллионов кубометров из России.

"У нас есть своя позиция, свои твердые взгляды. Мы сделаем все для того, чтобы получить максимальный результат для развития нашей страны, нашей отрасли и наших людей… Я думаю, что мы достигнем определенного соглашения",- сказал Каладзе.