Греция оставит компанию DEPA в госсобственности

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Правительство Греции намерено оставить в государственной собственности газовую компанию DEPA, а оператора греческой газотранспортной системы DESFA после принятия решений комиссией ЕК по конкуренции постарается оставить под госконтролем, заявил министр производственной реформы, окружающей среды и энергетики Панайотис Лафазанис на встрече с сотрудниками предприятий, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Конкурс по продаже DEPA провалился в 2013 году после того, как главный претендент на покупку компании — российский "Газпром" не стал представлять обязывающие предложения на последнем этапе конкурса. Одновременно проходил конкурс по приватизации DESFA. 66% ее акций купила за 400 миллионов евро Государственная нефтяная компания Азербаджана (ГНКАР, SOCAR), но европейская комиссия по конкуренции до сих пор не выдала разрешение на завершение сделки.

"Представители трудящихся выразили свое несогласие с любой формой приватизации DEPA как и DESFA, указывая на серьезные негативные последствия их возможной продажи на экономику, потребителей и занятость. Они также заявили, свое категорическое несогласие с либерализацией рынка распределения природного газа, продвигаемой предыдущим правительством, отметив риск значительного увеличения счетов для потребителей", — сообщила пресс-служба Минэнерго Греции.

"Лафазанис сказал, что DEPA должна и будет оставаться в государственной собственности и под госконтролем. В отношении DESFA после решений комиссии по конкуренции Европейской комиссии будут предприняты усилия с тем, чтобы сохранить контрольный пакет акций под контролем государства", — сказано в релизе.

Министр пообещал сотрудникам предприятий, что руководство министерства будет твердо отстаивать права работников.