Государственный бюджет Азербайджана за 2016-й год может быть пересмотрен

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Превышение стоимости азербайджанской нефти на мировом рынке 50 долларов/баррель может сделать необходимым пересмотр государственного бюджета Азербайджана за 2016-й год".

Об этом Report заявил член комитета экономической политики, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

В. Ахмедов напомнил, что стоимость нефти в госбюджете рассчитана как 25 долларов: "В настоящее время стоимость нефти превысила 50 долларов. Примерно двукратное повышение цен приведет к поступлению дополнительных средств в госбюджет. Если сочтут нужным, бюджет может быть пересмотрен в мае-июне. Однако это может и не произойти. Дополнительные средства могут собираться в Государственной нефтяном фонде и распределяться оттуда. Если госбюджет будет пересмотрен , в этом нет ничего противоречащего закону".

Отметим, что стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, выросла на 1,20 доллара или 2,44% . В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 50,30 долларов/баррель.