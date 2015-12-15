​Государственная нефтяная компания Азербайджана оптимизирует расходы

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Постепенное падение цен на нефть на мировых рынках, установление цен на уровне ниже 40 долларов за баррель привело к необходимости проведения соответствующих мероприятий в направлении сохранения финансовой устойчивости и оптимизации расходов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с учетом международного опыта. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной пресс-службой SOCAR информации.

Отмечено, что согласно приказу президента SOCAR, определены очередные мероприятия в этом направлении.

"Основным вопросом является пересмотр сметы доходов и расходов организаций, входящих в структуру SOCAR без нанесения ущерба их технологической деятельности, а также количества и штатных единиц входящих в состав этих организаций подразделений, направление финансовых средств в высокодоходные сферы, требующие меньших затрат. В целях усовершенствования системы управления рисками соответствующим структурным подразделениям дано поручение подготовить карту проектных рисков на основе списка рисков по степени значимости проектных рисков крупномасштабных инвестиционных проектов SOCAR", - говорится в информации.

В приказе также нашли отражения мероприятия, направленные на ограничение социально-направленных проектов, спонсорской и благотворительной деятельности, ограничение финансовой помощи, сокращение транспортных расходов, затрат на связь, закупку офисных товаров. До установления более благоприятной экономической ситуации в связи с ценой на нефть ограничивается организация и финансирование выставок, конференций, симпозиумов, семинаров, тренингов и других аналогичных мероприятий, усиливается контроль над сроками командировок и составом делегаций, выезжающих в зарубежные страны. Структурным подразделениям компании поручается усилить контроль над закупкой товаров, работ и услуг, обеспечивающих непрерывный технологический процесс в сфере добычи и транспортировки нефти и газа, перерабатывающей сфере.

Наряду с этим, с 1 января 2016 года предусмотрены кардинальные изменения в обеспечении деятельности представительств SOCAR. В целях сокращения данных расходов до нуля деятельность большинства представительств будет на общественной основе обеспечиваться другими соответствующими структурами SOCAR. В документе также нашли отражение мероприятия, направленные на сокращение затрат на закупаемые у предприятий товары и услуги, а также снижение производственных потерь, повышение эффективности операций купли-продажи.