Goldman Sachs: стоимость Brent может превысить $80 за баррель в этом году

Стоимость нефти марки Brent в четвертом квартале 2021 года может превысить 80 долларов США за баррель

Стоимость нефти марки Brent в четвертом квартале 2021 года может превысить 80 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом в интервью CNBC сказал главный аналитик Goldman Sachs по сырьевым рынкам Джефф Карри.

По его словам, причиной роста цен на "черное золото" может стать ограниченное предложение и стабильный спрос.

"Спрос на нефть достигает доковидных уровней и главным вопросом сейчас является обеспечение бесперебойных поставок", - добавил он.

Отметим, что на 23:00 по бакинскому времени стоимость Brent составляла 72,85 долларов США за баррель. WTI торговался на отметке в 69,81 долларов США.