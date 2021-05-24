Goldman Sachs: Цены на нефть вырастут до 80 долларов вопреки поставкам из Ирана

Рынок недооценил восстановление спроса на топливо и сырье даже при возможном возобновлении поставок из Ирана

Goldman Sachs ожидает роста цен на сырую нефть до 80 долларов США за баррель в IV квартале этого года. В банке полагают, что рынок недооценил восстановление спроса на топливо и сырье даже при возможном возобновлении поставок из Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

«Аргументы в пользу дальнейшего роста цен на нефть остаются неизменными, учитывая значительное увеличение спроса на вакцины в условиях неэластичного предложения», — говорится в сообщении банка.

В нем говорится, что даже на фоне «агрессивного предположения» о возобновлении иранского экспорта в июле, к IV кварталу этого года цены на Brent все равно достигнут отметки в 80 долларов США за баррель.

Нефтяные фьючерсы упали на прошлой неделе после того, как президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединенные Штаты готовы отменить санкции в отношении нефтяного, банковского и судоходного секторов Тегерана. Однако 24 мая возникла потенциальная заминка в возобновлении ядерной сделки 2015 года с Исламской республикой, которая могла бы увеличить поставки иранской нефти на мировые рынки. Непрямые переговорами между Вашингтоном и Тегераном должны возобновиться на этой неделе.

Восстановление спроса на развитых рынках компенсирует недавний удар по потреблению, вызванный коронавирусом, и, вероятно, более медленное восстановление в Южной Азии и Латинской Америке, отметили в Goldman Sachs. До конца текущего года мировой спрос на черное золото может увеличиться на 4,6 млн баррелей в сутки. При этом большая часть роста, вероятно, придется на следующие три месяца.

«Мобильность быстро растет в США и Европе, так как вакцинация ускоряется, ограничения снимаются. При этом деятельность в промышленности и на транспорте также растет», — говорится в аналитической записке Goldman.

Банк также ожидает, что Организация стран-производителей нефти (ОПЕК) и ее союзники, в том числе Россия, группа, известная как ОПЕК+, компенсируют любое наращивание нефтедобычи в Иране, остановив на два месяца увеличение своего производства во второй половине 2021 года. Это поможет компенсировать «медвежье» влияние на физический рынок начала поставок иранской нефти с плавучих хранилищ.

Напомним, что стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 составляет 67,59 долларов США за баррель, что на 1,15 доллара США (1,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 64,68 долларов США за баррель, что на 1,1 доллара США (1,73%) выше итогового значения предыдущей сессии.