ГНФАР назвал доходы с АЧГ и Шахдениз

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) назвал доходы с месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и “Шахдениз”, расположенным в азербайджанском секторе Каспийского моря

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) назвал доходы с месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и “Шахдениз”, расположенным в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, в 2020 году фонд заработал с АЧГ получено 3 млрд 522,7 млн долларов, а с месторождения "Шахдениз" (включая газ и конденсат) - 293,9 млн долларов США.

В том числе за отчетный период выручка от продажи конденсата с "Шахдениз” составила 223,4 млн долларов США.

Напомним, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

Соглашение о разведке, разработке и распределении добычи по перспективному месторождению "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, а ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.

В проекте участвуют компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).