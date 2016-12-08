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    Glencore и Катар купили 19,5% акций Роснефти

    Стоимость сделки составила 10,5 млрд евро

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара купил 19,5% акций Роснефти за 10,5 млрд евро. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Глава Роснефти Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что участники имеют равные доли в консорциуме. В.Путин отметил, что деньги должны поступить в бюджет в рублях. 

    Пресс-секретарь российского президента сообщил журналистам, что будет создана специальная система конвертации, чтобы избежать колебаний курса.

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