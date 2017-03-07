Главы государств и правительств отправили видеообращение к участникам Caspian Energy Forum - 2017

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Главы нескольких государств и правительств отправили видеообращение к участникам 4-го международного Caspian Energy Forum - 2017 и поздравили Caspian European Club (Caspian Business Club) с 15-летним юбилеем.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Тельман Алиев.

По словам Тельмана Алиева, некоторые из них планируют приехать сами в Азербайджан или прислать своих представителей для участия в работе 4-го международного Caspian Energy Forum – 2017.

Тельман Алиев отметил, что в Caspian Energy Forum - 2017 примут также участие еврокомиссары, руководители государственных структур, министерств, комитетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний.

В целом, в работе форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.

Спонсором 4-го международного Caspian Energy Forum-2017 является научно-производственная компания R.I.S.K., партнерами - Asia Express & OCS, DSV, ООО Azpetrol и SINAM.

Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводимых экономических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития нефтегазового и энергетического секторов стран каспийского региона, третья сессия – посвящена проектам, реализуемым в ненефтяном секторе (финансы, транспорт, ИКТ, агропромышленность и туризм) и их продвижению на мировые рынки.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club (Caspian Business Club), объединяющий в своих рядах свыше 5 тыс. компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.