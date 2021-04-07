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Главой ВР по Грузии назначена азербайджанка

Главой ВР по Грузии назначена азербайджанка посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев провел встречу с А.Гаджиевой
Энергетика
7 апреля 2021 г. 13:36
Главой ВР по Грузии назначена азербайджанка
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Айтан Гаджиева назначена главой BP Великобритании по Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев провел встречу с А.Гаджиевой.

Стороны обменялись мнениями о бизнес-среде в Грузии, деятельности азербайджанских компаний в стране и вложенных ими инвестициях.

Отметим, что в настоящее время вице-президентом компании по человеческим ресурсам в Азербайджане, Грузии и Турции является Нармина Набиева, а вице-президентом по коммуникациям и внешним связям на Ближнем Востоке и в Каспийском регионе - Бахтияр Асланбейли.

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Версия на азербайджанском языке BP-nin Gürcüstan üzrə rəhbəri azərbaycanlı təyin olunub

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