Главой ВР по Грузии назначена азербайджанка

посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев провел встречу с А.Гаджиевой

Айтан Гаджиева назначена главой BP Великобритании по Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев провел встречу с А.Гаджиевой.

Стороны обменялись мнениями о бизнес-среде в Грузии, деятельности азербайджанских компаний в стране и вложенных ими инвестициях.

Отметим, что в настоящее время вице-президентом компании по человеческим ресурсам в Азербайджане, Грузии и Турции является Нармина Набиева, а вице-президентом по коммуникациям и внешним связям на Ближнем Востоке и в Каспийском регионе - Бахтияр Асланбейли.