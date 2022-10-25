Глава МЭА: Мир переживает первый глобальный энергетический кризис

Первый по-настоящему глобальный кризис в сфере энергетики произошел в мире и продолжает происходить на фоне конфликта в Украине.

Первый по-настоящему глобальный кризис в сфере энергетики произошел в мире и продолжает происходить на фоне конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью телеканалу CNBC.

"Мы испытываем первый по-настоящему глобальный кризис. Мир никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса", - сказал он.

По его словам, до начала масштабных боевых действий в Украине, Россия была "номер один" экспортером нефти, газа и угля. "На рынках газа и нефти будет большая волатильность до тех пор, пока не будет обеспечено мирное урегулирование конфликта в Украине", - сказал Бирол.