Глава IEA назвал сроки восстановления спроса на нефть

Если ОПЕК+ не увеличит добычу позже в текущем году, разрыв между предложением и спросом может увеличиться, способствуя росту цен на нефть

Спрос на нефть может вернуться к докризисным отметкам примерно через год.

Как передает Report, такое мнение высказал глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль в интервью агентству Bloomberg.

"В следующие шесть месяцев мы увидим сильное восстановление потребления нефти в США, Китае и Европе, а мировой спрос может вернуться к докризисному уровню через год или около того", — приводит агентство слова Бироля.

По его мнению, если ОПЕК+ не увеличит добычу позже в текущем году, разрыв между предложением и спросом может увеличиться, способствуя росту цен на сырье.

Кроме того, Бироль считает, что нефтяной рынок ожидают "непростые годы", поскольку энергетический переход вызывает значительные изменения.

В марте IEA прогнозировало, что глобальный спрос на нефть восстановится до уровня 2019 года не ранее 2023 года. В текущем году, по последнему прогнозу организации, рост мирового спроса на нефть составит 5,4 миллиона баррелей в сутки.