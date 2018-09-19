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    Глава "Газпром нефти": В ближайшие три-четыре года цены будут относительно стабильными

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Цена нефти в ближайшие несколько лет будет стабильно высокой".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков на Тюменском нефтегазовом форуме.

    "В ближайшие три-четыре года цены будут относительно стабильными, высокими", - сказал Дюков.

    Напомним, что накануне глава Минэнерго Александр Новак заявил, что в долгосрочном тренде цена на нефть опустится до уровня около 50 долларов за баррель, а ее текущее подорожание до 70-80 долларов носит временный характер.

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