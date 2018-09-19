Глава "Газпром нефти": В ближайшие три-четыре года цены будут относительно стабильными

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Цена нефти в ближайшие несколько лет будет стабильно высокой".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков на Тюменском нефтегазовом форуме.

"В ближайшие три-четыре года цены будут относительно стабильными, высокими", - сказал Дюков.

Напомним, что накануне глава Минэнерго Александр Новак заявил, что в долгосрочном тренде цена на нефть опустится до уровня около 50 долларов за баррель, а ее текущее подорожание до 70-80 долларов носит временный характер.