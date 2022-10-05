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Глава ЕК: Евросоюз замещает поставки из России за счет США и Норвегии

Глава ЕК: Евросоюз замещает поставки из России за счет США и Норвегии Евросоюз (ЕС) замещает поставки из России за счет США и Норвегии.
Энергетика
5 октября 2022 г. 11:55
Глава ЕК: Евросоюз замещает поставки из России за счет США и Норвегии

Евросоюз (ЕС) замещает поставки из России за счет США и Норвегии.

Как передает Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Наряду с этим, страны ЕС продолжают закачку газа в подземные хранилища (ПГХ). На данный момент ПГХ заполнены на 90%.

По ее словам, в ЕС готовы обсуждать потолок цены на газ, используемый для генерации электричества.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Евросоюз активизирует сотрудничество с НАТО и США в рамках усилий по повышению безопасности энергетической инфраструктуры.

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