Глава ЕК: Евросоюз замещает поставки из России за счет США и Норвегии

Евросоюз (ЕС) замещает поставки из России за счет США и Норвегии.

Евросоюз (ЕС) замещает поставки из России за счет США и Норвегии.

Как передает Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Наряду с этим, страны ЕС продолжают закачку газа в подземные хранилища (ПГХ). На данный момент ПГХ заполнены на 90%.

По ее словам, в ЕС готовы обсуждать потолок цены на газ, используемый для генерации электричества.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Евросоюз активизирует сотрудничество с НАТО и США в рамках усилий по повышению безопасности энергетической инфраструктуры.