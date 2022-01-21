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Глава ЕЦБ ожидает стабилизации цен на энергоносители в течение этого года

Глава ЕЦБ ожидает стабилизации цен на энергоносители в течение этого года Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард рассчитывает, что цены на энергоносители стабилизируются в течение 2022 года, что в свою очередь приведет к постепенному снижению уровня инфляции в еврозоне.
Энергетика
21 января 2022 г. 19:14
Глава ЕЦБ ожидает стабилизации цен на энергоносители в течение этого года

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард рассчитывает, что цены на энергоносители стабилизируются в течение 2022 года, что в свою очередь приведет к постепенному снижению уровня инфляции в еврозоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в пятницу, выступая на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

Лагард отметила, что в настоящее время нет никаких признаков того, что инфляция может выйти из-под контроля. "Наоборот: мы предполагаем, что цены на энергоносители стабилизируются в течение 2022 года <...> и затем темпы инфляции будут постепенно снижаться", - подчеркнула глава ЕЦБ. Вместе с тем она неоднократно отвергала предстоящее повышение процентной ставки в еврозоне. В декабре инфляция в еврозоне составила 5%, что повлекло за собой повышение цен.

"Через несколько месяцев у нас будут новые прогнозы. Они могут выглядеть иначе, и на этом этапе нам придется взглянуть на нашу дорожную карту", - подытожила Лагард, имея в виду новые прогнозы европейского финрегулятора по инфляции и ВВП в еврозоне, оглашение которых ожидается в марте.

В середине декабря Лагард заявила, что финансовый регулятор ожидает значительного восстановления экономики в 2022 году. Согласно прогнозам ЕЦБ, реальный ВВП еврозоны в 2021 году вырастет на 5,1%, в 2022 году - на 4,2%, в 2023 году - на 2,9%, в 2024 году - на 1,6%. При этом Лагард добавила, что по сравнению с сентябрьскими оценками прогноз был скорректирован в сторону понижения на 2022 год и повышен на 2023 год. Осенью европейский регулятор прогнозировал на 2021 год рост ВВП на 5%, на следующий - на 4,6%, на 2023 год - на 2,1%.

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