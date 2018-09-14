Глава Банка России спрогнозировала цену на нефть

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Банк России прогнозирует постепенное снижение цены на нефть до 55 долларов в 2021-2022 годах.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В базовый сценарий мы закладываем постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до 55 долларов за баррель в 2020-2021 годах", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что этому будет способствовать расширение сланцевой добычи и постепенное смягчение ограничения на добычу нефти.

Ранее сообщалось, что ОПЕК в августе текущего года выполнила соглашение о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) на 115%.