Германия планирует введение в строй еще двух терминалов по приему СПГ

Открытие еще одного терминала по приему СПГ в германском Любмине планируется на следующей неделе. Еще один терминал будет введен в ближайшие недели.

Открытие еще одного терминала по приему СПГ в германском Любмине планируется на следующей неделе. Еще один терминал будет введен в ближайшие недели.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр экономики ФРГ Роберт Хабек на совместной пресс-конференции с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре. Трансляцию общения с журналистами в прямом эфире вел официальный сайт правительства Норвегии.

"У нас уже появился терминал для приема СПГ в немецком порту Вильгельмсхафене. В Любмине будет открытие на следующей неделе, в Брюнсбрюттеле - в ближайшие недели. Таким образом, мы смогли построить инфраструктуру для СПГ, которая сможет заместить треть поставок "Северного потока 1", за 10 месяцев. Хотя обычно в Германии на это потребовалось бы 10 лет", - сказал Хабек.

Как отметил глава Минэкономики, если Германия сохранит эту скорость, то сможет заместить с помощью СПГ другие две трети поставок "Северного потока 1" в следующем году. "Это дает мне определенный оптимизм, что у нас есть шанс выстоять", - добавил министр.