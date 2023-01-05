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Германия планирует введение в строй еще двух терминалов по приему СПГ

Германия планирует введение в строй еще двух терминалов по приему СПГ Открытие еще одного терминала по приему СПГ в германском Любмине планируется на следующей неделе. Еще один терминал будет введен в ближайшие недели.
Энергетика
5 января 2023 г. 16:49
Германия планирует введение в строй еще двух терминалов по приему СПГ

Открытие еще одного терминала по приему СПГ в германском Любмине планируется на следующей неделе. Еще один терминал будет введен в ближайшие недели.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр экономики ФРГ Роберт Хабек на совместной пресс-конференции с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стёре. Трансляцию общения с журналистами в прямом эфире вел официальный сайт правительства Норвегии.

"У нас уже появился терминал для приема СПГ в немецком порту Вильгельмсхафене. В Любмине будет открытие на следующей неделе, в Брюнсбрюттеле - в ближайшие недели. Таким образом, мы смогли построить инфраструктуру для СПГ, которая сможет заместить треть поставок "Северного потока 1", за 10 месяцев. Хотя обычно в Германии на это потребовалось бы 10 лет", - сказал Хабек.

Как отметил глава Минэкономики, если Германия сохранит эту скорость, то сможет заместить с помощью СПГ другие две трети поставок "Северного потока 1" в следующем году. "Это дает мне определенный оптимизм, что у нас есть шанс выстоять", - добавил министр.

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