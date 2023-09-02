Генсек ОПЕК: Современный спрос на нефть близок к рекордно высокому уровню

По оценкам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), глобальный спрос на энергию к 2045 году увеличится на 23%.

По оценкам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), глобальный спрос на энергию к 2045 году увеличится на 23%.

Как передает Report, об этом сказал генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс.

"Ожидается, что спрос на нефть увеличится примерно до 110 млн баррелей в сутки. Таким образом, очевидно, что нефть будет продолжать оставаться важной частью глобальной энергетической инфраструктуры в ближайшие десятилетия. Это резко контрастирует со многими заявлениями прошлых десятилетий о том, что эпоха нефти закончилась. Действительно, современный спрос близок к рекордно высокому уровню и вырастет почти на 5 млн баррелей в сутки в 2023 и 2024 годах", - сказал генсек ОПЕК.

По его мнению, ни одна форма энергии в настоящее время не может удовлетворить ожидаемый будущий спрос на энергию; вместо этого требуется подход «все люди, все виды топлива и все технологии».

"Таким образом, страны-члены ОПЕК готовы, желают и способны предоставлять доступную энергию, необходимую для удовлетворения этих будущих энергетических потребностей, одновременно сокращая свои выбросы и помогая при этом искоренить энергетическую бедность", - сказал он.

По данным ООН, более 700 млн человек по-прежнему не имеют доступа к электричеству, а почти треть населения планеты использует неэффективные, загрязняющие окружающую среду системы приготовления пищи. Для этих людей повседневная жизнь не связана с автомобилями, ноутбуками или кондиционерами; речь идет о базовом доступе к теплу и электричеству.

Хайтам аль-Гайс считает, что для обеспечения адекватного и приемлемого всеобщего доступа к энергии и искоренения энергетической бедности, нефть может и будет играть ключевую роль в развивающихся странах.

В отчете о мировой энергетике за 2022 год, опубликованном британским EnergyInstitute и консалтинговой фирмой KPMG и Kearney, отмечается, что ископаемое топливо составляло 82% мировой энергетики в 2022 году. Это сопоставимо с последним прогнозом мировой нефти ОПЕК и соответствует уровню 30 лет тому назад.

"Почему же тогда в большинстве дебатов по энергетическому переходу игнорируется решающая роль, которую такие сырьевые товары, как нефть и газ, продолжают играть в улучшении жизни, укреплении стабильности и энергетической безопасности, а также усилиях смежных отраслей по разработке технологий и передового опыта по сокращению выбросов? Масштаб проблемы изменения климата огромен, но удовлетворение растущего мирового спроса на энергию и смягчение последствий изменения климата не должны существовать в вакууме или противоречить друг другу.

Скорее, мир должен действовать, чтобы сократить выбросы и обеспечить людям доступ к продуктам и услугам, которые им необходимы для комфортной жизни.

Для достижения этих целей члены ОПЕК инвестируют в мощности по добыче и переработке нефти, мобилизуют более чистые технологии и используют обширный опыт для декарбонизации нефтяной промышленности. Крупные инвестиции также вкладываются в возобновляемые источники энергии и производство водорода, использование и хранение углерода, а также в развитие экономики замкнутого цикла выбросов углерода.

Суть в том, что можно инвестировать значительные средства в возобновляемые источники энергии, продолжая при этом добывать нефть, в которой мир нуждается сегодня и в ближайшие десятилетия. Этот подход также способствует глобальной стабильности в период нестабильности и имеет решающее значение, учитывая, что история показывает, что энергетические переходы развиваются на протяжении десятилетий и проходят разными путями", - продолжил генсек ОПЕК.

В подтвержденье своим словам, он в качестве примера привел электромобили: хотя Toyota Prius стала шестым в мире гибридным автомобилем массового производства в конце 1990-х годов, анализ Национальной ассоциации автомобильных дилеров США показал, что продажи гибридов, подключаемых гибридов и аккумуляторных электромобилей (BEV) составили только 12,3% всех новых автомобилей, проданных в США в 2022 году.

Хотя рост популярности электромобилей неоспорим, общий объем продаж BEVS также составил лишь 19% продаж новых автомобилей в Китае в прошлом году. Аналогичным образом, в ЕС на автомобили, работающие на бензине или дизельном топливе, по-прежнему приходилось около половины всех продаж автомобилей в 2022 году.

"Таким образом, когда речь заходит о транспортном секторе – как и во многих других сферах – очевидно, что было бы неразумно игнорировать тот факт, что миллиарды людей по всему миру полагаются на нефть и будут продолжать делать это в обозримом будущем. Это становится еще более актуальным в сочетании с инвестициями, необходимыми для удовлетворения растущего спроса на энергию, обеспечения энергобезопасности и доступного доступа, а также снижения глобальных выбросов в соответствии с Парижским соглашением", - сказал Хайтам аль-Гай.

К тому же, по его словам, население мира растёт: "Согласно ожиданиям ОПЕК, к 2045 году численность населения увеличится на 1,6 млрд человек, тогда как статистика ООН отмечает рост примерно до 10,4 млрд к 2100 году".